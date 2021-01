Kostenpflichtiger Inhalt: Digitalisierung in Krefeld : Mit Glasfaser zum schnellen Internet

Die Verlegung der Glasfaserkabel erfolgt häufig „mininmal-invasiv“ mit Hilfe der so genannten Erdrakete. Sie wird mit Luftdruck durch die Erde gedrückt und zieht dabei ein Rohr nach, das also verlegt wird, ohne dass der Boden aufgegraben werden muss. Foto: Deutsche Glasfaser/Martin Wissen

Krefeld Schnelles Internet ist nicht überall in Krefeld Standard. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will jetzt in Forstwald, Fischeln und Gellep-Stratum Leitungen verlegen. Damit das passiert, müssen 40 Prozent der Haushalte sich vertraglich binden.