Vorfall in Krefeld : Unbekannte zerkratzen Autos

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, haben die Täter zwischen Sonntag, 17. Januar, 20 Uhr, und Montag, 18. Januar, 14.20 Uhr, vier Pkw an der Blumenstraße beschädigt. Bei allen Fahrzeugen war nahezu die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise von möglichen zeugen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.