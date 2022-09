Pandemie in Krefeld : Mehr Corona-Impftermine in Krefeld

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 138,4 an. Das Gesundheitsamt meldet 117 neue Covid-19-Fälle in Krefeld.

117 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 12. September (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Freitag. Bisher hat die Behörde 78.977 Infektionen in der Seidenstadt registriert. Als rechnerisch genesen gelten 77.919 Bürger. Aktuell infiziert sind 768 Personen, am Freitag waren es 747. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 138,4 an. Am Freitag meldete das RKI eine Inzidenz von 154,3. In den hiesigen Kliniken liegen aktuell sieben Krefelder mit einer Corona-Infektion. Es gibt derzeit keine Intensivpatienten mit Covid-19. Zwei neue Fälle melden die Kindertageseinrichtungen, drei weitere Erkrankungen verzeichnen die Schulen. Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr und in dieser Woche montags bis mittwochs von 14.30 bis 17.30 Uhr. Das Impfmobil steht am Donnerstag, 15. September, auf dem Platz der Wiedervereinigung von 14.30 bis 17.30 Uhr. Am Freitag, 16. September, steht das Impfmobil in dieser Zeit zur Quartiersimpfung auf dem Alten Schulhof in Stratum. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.