Fußball-Bezirksliga: Erster Saisonsieg für den VfL Willich​

Krefeld Aufsteiger Hülser SV feiert in der Fußball-Bezirksliga den fünften Sieg im fünften Spiel. Hingegen tut sich der Absteiger VfL Tönisberg in der neuen Umgebung schwer.

(WeFu) Drei Teams, dazu gehört auch weiter der Aufsteiger Hülser SV, haben in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga bisher alle ihre fünf Begegnungen gewonnen. Zum ersten Saisonsieg kam der VfL Willich gegen den VfB Uerdingen, Vorst gewann erneut, Schiefbahn kam unter die Räder und Grefrath hielt gegen den Aufstiegsfavoriten lange mit.

SV Mönchengladbach 10 - SV Vorst 3:5 (1:2). Obwohl das Dahms-Team schon 4:1 vorne lag, wurde es am Ende nochmals eng, weil Lars Steiger die Ampelkarte sah (67.). Die Tore: 0:1 (11.) Mike Schulze, 0:2 (14.) Murat Arslan, 1:2 (37.) Nico Hermanns, 1:3 (61.) Niklas Schubert, 1:4 (72.) Kevin Kaminski, 2:4 (88.) Arber Cani, 3:4 (90.+2) Yilmaz Topcu, 3:5 (90.+4) Josiah Enoch Baker.

Hülser SV - TSV Meerbusch II 1:0 (1:0). Nach 112 Sekunden das Tor des Tages durch Christopher Brüning nach einer Enger-Ecke. Danach bissen sich die Gäste an der starken HSV-Defensive die Zähne aus.

VfL Willich - VfB Uerdingen 3:2 (2:1). Youngster Raphael Böning legte für die Hausherren per Doppelpack vor (21./39.). Ihn hatte die VfB-Abwehr nicht so richtig auf dem Plan. Lukas Steuten verkürzte gegen Ende des ersten Abschnitts (45.+2). Yanik Gabor stellte danach für die Willicher auf 3:1 (68.). Da kam dann der zweite VfB-Treffer von Gürhan Ger viel zu spät (90.+3).

VfL Tönisberg - SV Viktoria Goch 1:2 (0:2). Trotz der besten Saisonleistung musste der VfL, für den Manuel Franken auf 1:2 verkürzte (52.), dem Favoriten in der Gruppe 4 die Punkte überlassen. Da nutzte nach dem Anschlusstreffer alle Überlegenheit wenig. Levon Kurikciyan (7.) und Nils Benedikt Rix (28.) trafen für die Gäste, die in Abwehrchef Jan-Paul Hahn den besten Mann auf dem Platz stellten. In der Nachspielzeit sah Gochs Milos Jesic Gelb-Rot.