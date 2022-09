Pandemie in Krefeld : 747 Krefelder aktuell mit Corona infiziert

Krefeld Drastisch steigende Energiekosten, Inflation und eine dauerhaft hohe Zahl an Corona-Patienten setzen die Krankenhäuser unter wirtschaftlichen Druck.

191 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 9. September (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher sind in der Seidenstadt somit 78.860 Infektionen erfasst worden, bei 290 Todesfällen im Zusammenhang mit der Pandemie. Dies entspricht einer Infektionsrate von 34,76 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,37 Prozent. Als rechnerisch genesen gelten 77.823 Bürger. Aktuell infiziert sind 747 Personen, am Vortag waren es 657. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 154,3 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 108,0. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. In den hiesigen Klinken liegen aktuell zehn Krefelder mit Covid-19. Eine Person ist auf der Intensivstation und muss auch invasiv beatmet werden. Einen neuen Corona-Fall melden die Kindertageseinrichtungen (Kitas), neun weitere Erkrankungen verzeichnen die Schulen in der Seidenstadt.