Katastrophenschutztag in Krefeld : Wie man sich bei Stromausfall helfen kann

Spektakulär: Die DLRG führt auf dem Theaterplatz in einem großen Becken eine Rettungsaktion durch. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Beim NRW Katastrophenschutztag in Krefeld gab es viele Informationen, wie man durch kritische Lagen kommt. Die DLRG mahnt: Auch bei Stromknappheit nicht die Schwimmbäder schließen – der Grund dafür ist traurig.

Der Von-der-Leyen und der Theaterplatz standen am Samstag ganz im Zeichen des Katastrophenschutzes. Sämtliche in diesem Bereich aktiven Organisationen und Verbände präsentierten sich mit Ständen. Auf zwei Bühnen wurden den Zuschauern verschiedene Darbietungen wie Talkrunden mit Experten und Verantwortlichen geboten, Dutzende haupt- und ehrenamtliche Helfer standen den Besuchern Rede und Antwort. „Der Katastrophenschutz wird vom Land organisiert. Es ist die dritte Ausgabe. Vergangenes Jahr haben wir in Bonn begonnen. In diesem Jahr gab es bereits einen in Dortmund und jetzt Krefeld“, sagt Heike Vehling. Sie zeichnet als Leiterin des Referats Ehrenamt Brand und Katastrophenschutz mitverantwortlich für die Organisation.

Dabei sei in Krefeld die Voraussetzung durch die Aufteilung auf zwei, wenn auch nah beieinanderliegende Plätze nicht ganz so gut wie in Bonn und Dortmund. „Außerdem macht uns natürlich der stetige Regen einen dickeren Strich durch die Rechnung. Es sind weit weniger Menschen gekommen, als wir gedacht hatten“, sagt sie.

Frank Schlegel vom DRK erläutert, wie man sich im Falle eines Stromausfalls behelfen kann. Er ist mit dem „Ehrenamtsbüdchen“ des DRK unterwegs. Foto: Fabian Kamp

Info Katastrophenschutztag: 2021 ins Leben gerufen Auf Initiative von NRW-Innenminister Herbert Reul fand in Bonn 2021 der erste landesweite Katastrophenschutztag für NRW statt. Reul zum Ziel dieser Tages: „Ein Katastrophen-Szenario durchzuspielen kann Leben retten.“

Der Tag solle vor allem den vielen Ehrenamtlern im Land eine Bühne geben. „Rund 80 Prozent unseres Katastrophenschutzes wird von Ehrenamtlern geleistet. Dabei hat die Corona-Pandemie sicher bei einigen Organisationen Probleme mit sich gebracht. Die Katastrophe an der Ahr hat aber auch gezeigt: Die Menschen sind bereit, zu helfen“, sagt sie. Das Ehrenamt sei dabei auch höchst divers: Alter, Geschlecht oder Herkunft spielten keine Rolle, betont sie.

Für die Besucher sind viele Dinge interessant. „Sie fragen beispielsweise, was sie zur Vorsorge tun könnten. Wir raten hier, für zehn Tage Vorräte im Haus zu haben“, sagt Ursula Fuchs, Referatsleiterin Selbstschutz und Selbsthilfe der Bevölkerung beim Bund. Viele Menschen seien nur bedingt auf Katastrophen vorbereitet. „Hier ist noch viel Arbeit in der Kommunikation zu leisten. Aktuell gehen wir davon aus, dass bestenfalls ein Viertel der Menschen überhaupt informiert und wenigstens bedingt für einen Katastrophenfall vorbereitet wären“, fährt sie fort.

Piet Rosenkranz (10) mit Mutter Jessica und Maltesermitarbeiter Denis Pothen am Stand „Mach den Check“; es ging um Notfälle wie Feuer oder Unfall. Foto: Fabian Kamp

Interessant für viele Bürger sind auch Warnmöglichkeiten. Diese können über Sirenen, Apps oder Radio geschehen. „Wenn Sie eine Sirene hören und nicht wissen, was der Ton bedeutet, dann schalten Sie das Radio ein. Sender der Wahl ist dabei immer der Lokalsender, also im Falle von Krefeld Welle Niederrhein“, sagt Frank Matussek von der Berufsfeuerwehr Krefeld.

Zukünftig soll auch sogenannte Cell Broadcasting kommen, bei dem SMS-ähnliche Nachrichten verschickt werden. „Das System soll noch in diesem Jahr aufgebaut und Anfang 2023 voll funktionstauglich sein“, sagt Ulrich Heyer am Stand des Innenministeriums.