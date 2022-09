Zwei Siege in Mannheim : CHTC mischt die Hockey-Bundesliga auf

Krefeld Der Aufsteiger gewinnt seine beiden Auswärtsspiele bim Mannheimer HC und dem TSV Mannheim und führt die Tabelle mit jetzt 6:0 Punkten an. Wie es zu der Überraschung kam.

Beim Mannheimer HC waren die Rollen eigentlich klar verteilt und auch der Spielverlauf bestätigte zunächst die Favoritenrolle des MHC. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Das Team vom Niederrhein ließ sich jedoch nicht verunsichern und Neuzugang Martin Ferreiro belohnte seine starke Vorstellung mit dem Anschlusstreffer (32.). Mitten in die Krefelder Druckphase fiel jedoch das 3:1. Wer jetzt an eine Vorentscheidung geglaubt hatte, wurde durch wie entfesselt aufspielende Krefelder eines Besseren belehrt. Masi Pfandt, der bereits beim Auftakt als sicherer Standardschütze in Erscheinung trat, verkürzte per Ecke auf 2:3 (46.) und Niklas Wellen legte, ebenfalls per Strafecke, auf 3:3 nach. Mannheim fehlte in dieser Phase der Zugriff aufs Spiel, während Krefeld den Druck erhöhte. In der letzten Spielminute belohnten sie sich durch Youngster Mika Schröders mit dem Treffer zum 4:3 und den nicht unverdienten Auswärtssieg.