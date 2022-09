Zugausfälle in Krefeld : Bahn investiert sieben Millionen Euro in die Modernisierung einer Brücke

Krefeld Die Arbeiten an der „Alten Krefelder Straße“ starten am 16. September. Experten ersetzen den alten Überbau. Es gibt Umleitungen und Schienenersatzverkehr.

Die Deutsche Bahn (DB) macht die Eisenbahnbrücke „Alte Krefelder Straße“ fit für die Zukunft und erneuert das rund 20 Meter lange Brückenbauwerk. Ab kommendem Freitag, 16. September, bauen Fachleute die Bestandsbrücke sowie Teile der Widerlager zurück. Im Anschluss erneuern die Experten die Widerlager und setzen Bohrpfahlarbeiten um. Danach geht es in einem weiteren Schritt an den Einhub der zwei neuen Stahlüberbauten. Um die jeweils 100 Tonnen schweren Bauteile in Zentimeterarbeit auf die richtige Stelle zu heben, kommt in Krefeld ein Kran zum Einsatz. Sind die neuen Überbauten verbaut, packen die Baufachleute den Oberbau samt Gleise an. In die Rundumerneuerung der Brücke und damit in eine leistungsstarke und zukunftsfähige Infrastruktur investiert die DB über sieben Millionen Euro. Bahn investiert sieben Millionen Euro in die Modernisierung einer Brücke, Um die Arbeiten an der Brücke erfolgreich und sicher durchführen zu können, muss die Strecke zwischen Krefeld und Duisburg gesperrt werden.