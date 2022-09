Bandoneon-Festival : Jubel über Tangomusik im Rittersaal von Burg Linn

Krefeld Eine junge niederländische Formation führte mit instruktiven Einführungen durch die Welt des Tango. Es wurde ein berückender Abend, der Lust zum Tanzen weckte

Den Namen Cuarteto-Quartett Rotterdam wird man bei dieser geographischen Herkunftsbezeichnung nicht gleich mit Tangomusik in Verbindung bringen. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass es in der dortigen Academy for World Music ein Studienfach Tango gibt, ist der Name, den die vier ehemaligen Studierenden ihrem Ensemble gaben, durchaus naheliegend. 2004 wurde das Quartett gegründet und seit nunmehr zehn Jahren spielen Michael Dolak (Bandoneon), Susanne Cordula Welsch (Violine), Judy Ruks (Piano) und Tino Scholz (Kontrabass) zusammen und gehen gemeinsam auf Tourneen. Am vergangenen Freitag führte sie ihre Einladung zum diesjährigen Bandoneon Festival in den Rittersaal der Burg Linn.