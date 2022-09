3. Handball-Bundesliga : Hasenforther ragt beim HSG-Sieg heraus

Krefeld Mit seinen 18 Paraden war der Torhüter der Eagles am Samstag maßgeblich am 35:26 (15:11)-Erfolg beim Aufsteiger VfL Gladbeck beteiligt. Gegenüber der Niederlage gegen Ahlen zeigte sich die Mannschaft deutlich verbessert.

Mit dem 35:26-Erfolg bei Aufsteiger VfL Gladbeck erfüllte Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein seine erste Pflichtaufgabe der neuen Saison. Obwohl sich die Mannschaft nach der Auftakt-Heimpleite gegen Ahlen in allen Bereichen besser präsentierte, lief es vor 500 Zuschauern noch nicht so rund wie gewünscht. Mann des Abends der Eagles war Torwart Lasse Hasenforther mit insgesamt 18 Paraden.

Zum ersten Mal stand der letzte HSG-Neuzugang Christopher Klasmann von Beginn an auf dem Parkett und erzielte nach wenigen Sekunden den ersten Treffer des Abends. Doch nach einem vergebenen Siebenmeter von Pascal Noll und einigen Fehlwürfen drehte sich das Spiel zugunsten des tapfer kämpfenden Aufsteigers. Plötzlich lagen die Eagles mit vier Toren zurück. Trainer Mark Schmetz schickte für Merten Krings Tim Claasen aufs Feld. Unter seiner Regie startete die HSG bis zur Pause einen starken Endspurt. Claasen sorgte für den 10:10-Ausgleich. Die Gastgeber antworteten sofort mit ihrem elften Treffer, der aber der letzte vor der Pause war und die letztmalige Führung des gesamten Spiels bedeutete. Die HSG ging nach fünf Toren in Folge mit einer beruhigenden 15:11-Führung in die Kabine.