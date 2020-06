Aus der Bezirksvertretung Hüls : Hülser fordern Straßenbahn bis in den Ortskern

Hülser fordern Straßenbahn bis in den Ortskern

Krefeld Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 041 und eine Fahrradstraße stehen auf der Wunschliste der Hülser Bürger. Die eigentlich angedachte Streckenführung wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Bekommt Hüls eine Straßenbahn bis in den Ort hinein? Das war Thema in der jüngsten Bezirksvertretungssitzung. Bislang endet die Linie 041 unmittelbar hinter dem Ortseingang. „Wir haben allein rund 2000 Menschen, die jeden Tag zur Schule und nach Hause fahren. Schon hierfür wäre eine Straßenbahn in guter Taktung durch den Ort ein großer Gewinn“, sagte der Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Reyer.