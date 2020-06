Kostenpflichtiger Inhalt: Kunst in Krefeld : Als Christo Haus Lange verpackte

Christo verhüllt Haus Lange: Mit großen Stoffbahnen deckt er das Parkett der Villa ab. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Welt erinnert sich in diesen Tagen an den verhüllten Reichstag, an den Central Park, die Floating Piers ... Krefeld erinnert sich an Haus Lange. Hier hat Christo 1971 mit viel Stoff und Packpapier für weltweites Aufsehen gesorgt. Und dafür hat er nicht einmal ein Honorar verlangt.