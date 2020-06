Feuerwehr Alpen : Böschungsbrände an B 58 und Bahn

Das Tanklöschfahrzeug mit Frontspritze vom Löschzug Veen kommt in diesen trockenen Tagen häufig zum Einsatz. Foto: FW

Alpen Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Das erhöht die Brandgefahr in der Natur. Die Feuerwehr in Alpen musste binnen einer Woche nun schon zum zweiten Mal ausrücken, um eine Feuer am Straßenrand zu löschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken