Krefelder Museen : Schätze des Art Déco fürs Textilmuseum

Krefeld Das französische Multitalent Éduard Bénédictus hat in den 1920er Jahren wundervolle und farbenprächtige Kunstblätter kreiert. Das Textilmuseum besitzt eine Mappe mit dem Titel „Variations“. Pfingsten ist sie in der Ausstellung „Zeitkolorit“ erstmals zu sehen.

Denn auch bei den Arbeiten des Bénédictus geht es um Farbenpracht und Mode, um Färben und Stoffe. In seiner Mappe „Variations“ sind 20 Blätter versammelt, davon sind 16 auf vier Tablaren angeordnet. Sie sind – fast 100 Jahre nach ihrem Entstehen – immer noch von strahlender Farbkraft. Auf jeder Tafel sind verschiedene Muster miteinander kombiniert. Auch die Anordnung der Entwürfe variiert: Einmal ist ein Medaillon in der Mitte, von vier anderen mit ausgeschnitten Viertelkreisen umgeben; mal sind es vier gleichgroße Rechtecke; mal sind es fünf Stücke von je unterschiedlichem Zuschnitt.

Besonders ist die Technik, mit der diese Blätter gefertigt wurden. Der Künstler Éduard Bénédictus hat die Gouachen geschaffen, die dann in verkleinerter Form für die Kunstmappen in Schablonentechnik (pochoir) auf feinstes Papier aus englischer Fabrikation gebracht wurden. Zwei Berufe waren damit beschäftigt. Die Schablonierer schnitten mit einem Skalpell die Vorlagen aus hauchdünnem Zink- oder Kupferblechen: „Ein Entwurf kann durchaus 20 Farben auf sich vereinen, dann braucht man auch 20 Schablonen“, sagt Isa Fleischmann-Heck. Im zweiten Schritt wurde die jeweilige Farbe durch die freigeschnittenen Stellen der Schablone getupft. „In jenen Jahren existierten 30 Ateliers, die diese Kunst beherrschten.“ Die Mappe war als Inspirationsquelle gedacht, für Innenausstattung und für Web- und Druckvorlagen.

Éduard Bénédictus wurde 1878 geboren. Über seine Ausbildung sei kaum etwas bekannt, so Fleischmann-Heck. Ende des Jahrhunderts war er als Student der Chemie in Darmstadt eingeschrieben. Man kann davon ausgehen, dass hier der Grund für sein Verständnis für Farben und Färben von natürlichen und synthetischen Stoffen gelegt wurde. Zurück in Paris wandte er sich dem Entwerfen zu, nachdem er noch zu Beginn des Jahrhunderts ein Sicherheitsglas erfunden hatte, das ihm einen Orden einbrachte. Er hat Bühnenkostüme und -bilder für Shakespeares Widerspenstige oder für Scheherazades Nächte entworfen, er hat üppige Interieurs geschaffen und überall verknüpft er Farben und Formen zu lebendigen, auch kontrastreichen Arbeiten. Das „Musée des Arts décoratif“ in Paris nennt ihn „mage, inventeur, peintre, dramatiste“, also einen „Zauberer, Erfinder, Zeichner und Dramatiker“, dessen Entwürfe sein Vergnügen Freude an der Vermählung von Farben und Motiven wiederspiegelten. – 16 Blätter aus der Mappe Variations des Éduard Bénédictus sind nun erstmals im DTM zu sehen und bilden eine reiche Ergänzung zur Ausstellung. „Wir haben erstmals über Pfingsten geöffnet“, sagt Museumsdirektorin Annette Schieck, „und freuen uns, diesen Schatz zu zeigen.“