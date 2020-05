Flachsmarkt in Linn : Die große Leere

Hier war sonst zu Flachsmarktzeiten immer die Ritterwiese mit Ritterlager. Nun herrscht hier Ruhe wegen Corona: ein historisches Bild. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Erstmals seit seiner Gründung 1974 fällt der Flachsmarkt in Linn aus. „Wir sind alle sehr traurig“, sagt Cheforganisator Alexander Raitz von Frentz. Die Linner haben den Ort trotzig wie eh und je mit Fahnen geschmückt und für diesmal einen digitalen Handwerkermarkt installiert.

Auf dem Reiseblog für Kurzreisen mit dem Titel „Teilzeitreisender“ findet sich der Linner Flachsmarkt zwischen weltweiten Tourismuszielen wieder – das Urteil der Bloggerin Janett Schindler aus Dormagen: „Der Markt zum Flachsmarkt kostet Eintritt – und das ist mit acht Euro nicht unerheblich – ich finde jedoch, das dieses Geld für einen Tag voller Abenteuer und Geschichten gut investiert ist.“

Der Flachsmarkt ist die bekannteste, unter Marketinggesichtspunkten erfolgreichste Bürgerinitiative Krefelds: Was 1974 als kleiner Handwerkermarkt von ein paar Linner Bürgern initiiert wurde, ist zu einer Großveranstaltung mit Ausstrahlung weit in die Region hinaus geworden. In diesem Jahr fällt er erstmals in seiner Geschichte komplett aus. „Wir sind alle sehr traurig. Die Frage ist ja auch: Was macht man jetzt zu Pfingsten“, sagt dann auch Alexander Raitz von Frentz, Cheforganisator der Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt e.V.

Info Der Flachsmarkt im Internet Flachsmarkt analog: Wer in Erinnerungen schwelgen will, kann dies auf der Internetseite Flachsmarkt.de tun. Flachsmarkt digital: Zu dem digitalen Handwerkermarkt kommt Ihr über www.flachsmarkt.de.

Linn zu Pfingsten ohne Flachsmarkt – geht das? Eigentlich nicht. Es ist eine Zumutung.

Die große Leere. Normalerweise beginnen die Vorbereitungen für den Flachsmarkt mit Beginn des Jahres, berichtet Raitz; das steigere sich dann bis zum Endspurt zwei Wochen vor Pfingsten. „Ich habe immer zwei Wochen Urlaub genommen“, sagt Raitz, „in der letzten Woche vor dem Termin ging es dann richtig zur Sache, wenn am Montag die erste Ladung Zäune kam.“

Einmal musste der Flachsmarkt unterbrochen werden: Das war am Pfingstsonntag 2003, als bei strahlendem Sonnenschein eine Unwetterwarnung kam. Auf dem Flachsmarkt befanden sich zu diesem Zeitpunkt 13.000 Menschen – die Räumung verlief zur Riesenerleichterung der Verantwortlichen problemlos und diszipliniert. Als das Unwetter dann tatsächlich über Linn niederging, war der Platz geräumt. Tags drauf ging der Betrieb bei wiederum schönstem Wetter weiter. Nun also hat Corona in die Flachsmarkt-Chronik ein weiteres Datum eingebrannt: 2020, das Jahr des ersten Totalausfalls.

Linn gibt sich trotzig. „Die Häuser sind wie immer mit Fahnen geschmückt“, sagt Raitz und weist darauf hin, dass für den Ortsteil ja auch das Schützenfest, der Crossover-Lauf rund um die Burg und der Trödelmarkt eine Woche vor Pfingsten ausgefallen sind. „Man hat plötzlich Zeit und überlegt sich, was man so erledigen kann. Ich hab viel im Garten gearbeitet“, berichtet Raitz.

Finanziell steht der Flachsmarktverein auf solidem Fundament. „Wir haben eine Rücklage und durch die Absage auch keine nennenswerten Verluste hinnehmen müssen“, resümiert Raitz. Linn brachte der Flachsmarkt, der zum größten Teil von Ehrenamtlichen aus den Linner Vereinen auf die Beine gestellt wird, jährlich einen Geldsegen. Der Erlös wurde teils an die Vereine weitergereicht, teils wurde damit Projekte in Linn unterstützt. Projekte der Gegenwart: Die Kirche St. Margareta bekommt eine neue Orgel; auf dem Linner Friedhof wird ein verfallener, nicht als denkmalwert befundener Brunnen durch einen neuen ersetzt (Raitz: „abgestimmt mit dem Denkmalschutz und der Stadt; die Steinmetze sind bestellt“); an historischen Linner Gebäuden werden Informationstafeln zur Geschichte der Gebäude und Linns angebracht. Der Flachsmartk, der seinen Erfolg dem schönen Ambiente Linns verdankt, trägt so seinerseits zur weiteren Verschönerung bei.

Ganz ohne Flachsmarkt wollen die Linner dann doch nicht auskommen: So wurde die Idee eines digitalen Handwerkermarktes geboren. Für die vielen Handwerker ist Corona eine wirtschaftliche Katastrophe, vermutet Raitz; viele hätten zwar Internetseiten, doch ersetzt das nicht das unvergleichliche Flair eines Marktes im Schatten der Linner Burg. „Wir stellen auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten bis Mitte Juni täglich drei Handwerker vor, die auf den Flachsmarkt gekommen wären“, berichtet Raitz. „Viele haben eine Internetseite, so dass man als Kunde dort stöbern und kaufen kann.“ Das mildert die Verluste wenigstens etwas.