Aus der Bezirksvertretung Krefeld-Mitte : Kampf gegen den Schwamm im Stadtbad

Das Stadtbad an der Neusser Straße ist ein Juwel im Dornröschenschlaf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Krefelder Stadtbad ist ein verstecktes Juwel, das mitten in der Innenstadt liegt und an dem der Zahn der Zeit unerbittlich nagt. Um das historisch wertvolle Gebäude zu erhalten, will die Stadt nun den Hausschwamm bekämpfen, der sich im Gebäude eingenistet hat.