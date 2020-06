Krefeld am Pfingstwochenende : Keine Neuinfektionen und disziplinierte Bürger

Auf einen Stein hat jemand einen Virus gemalt mit dem Hinweis, sich nicht ins Gesicht zu fassen. . Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Krefeld Sonne, Sonne und noch mal Sonne. Trotzdem hielten sich die allermeisten Krefelder auch am langen Pfingstwochenende so gut an die Regeln, dass sie von der Stadt ein dickes Lob bekamen.

Gute Nachrichten: Die Stadt Krefeld meldet, dass keine Neuinfektionen bei der Auswertung weiterer Tests festgestellt worden seien. Von den Laboren sind am Pfingstsonntag die Ergebnisse von 65 Proben an die Gesundheitsbehörde übermittelt worden – allesamt waren negativ. So bleibt es wie am bereits am Samstag bei aktuell noch 32 infizierten Personen (Stand: Montag, 0.00 Uhr). Von den 6814 genommenen Abstrichen sind nun noch 14 offen (Samstag 79).

In den Krankenhäusern werden derzeit acht Corona-Infizierte aus Krefeld behandelt, keiner davon auf der Intensiv-Station. Unverändert und damit weiter unkritisch ist mit dem Wert 6 die so genannte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Der Grenzwert ist von der Bundesregierung auf 50 festgelegt. Insgesamt sind bis heute 630 Krefelder positiv getestet worden, 576 davon gelten als genesen. Zu Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 ist es bereits seit zwei Wochen nicht mehr gekommen.