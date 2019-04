Niedliche Wegbegleiter : Mit Alpakas durchs Fischelner Bruch wandern

Krefeld Seit vergangenem Jahr bietet Heike Seibt Alpaka-Wanderungen an. Die Touren sind gefragt, viele Teilnehmer suchen Entspannung.

Alpaka Angelo hat alles im Blick. Immer wieder bleibt er auf dem Feldweg stehen, dreht sich um und sieht nach dem Rechten: Eine Karawane von acht anderen Alpakas und 17 Menschen folgt ihm. Angelo wirkt zufrieden und setzt seinen Weg fort. „Er ist hier der Boss“, sagt Heike Seibt, sieht den silbergrauen Hengst an und lacht.

Seit vergangenem Jahr bietet die 51-Jährige Alpaka-Wanderungen an: „Als ich die ersten Termine ins Netz gestellt habe, war ich überrascht, wie oft es gebucht wird“, erzählt sie. Schon lange bevor das Alpaka ein Trendtier wurde, hat sie ihre Vorliebe für die Kamelart aus Südamerika entdeckt. Zusammen mit ihrem Mann führt Heike Seibt einen Bauernhof mit angeschlossenem Hofladen in Meerbusch. Platz war reichlich vorhanden, und so zogen 2007 die ersten beiden Hujaka-Alpakas bei ihr ein. Seitdem sind immer wieder Tiere dazugekommen, aktuell sind es 14 Alpakas, die auf Seibts Weide grasen. Drei von ihnen sind im Mutterschutz, im Juni soll es Nachwuchs geben.