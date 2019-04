Stück von Nick Hornby : „Nipple Jesus“ kommt in die Fabrik Heeder

Paul Steinbach gibt den Monolog „Nipple Jesus“ von Nick Hornby. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Nick Hornbys Stück „Nipple Jesus“ ist ab Sonntag, 5. Mai, bei Heeder zu sehen.

(ped) Was ist Kunst? Was darf Kunst? Und was kann Kunst bewirken? Um diese Fragen dreht sich Nick Hornbys Stück „Nipple Jesus“ erwartbar ironisch, komisch und hintersinnig. Das Ein-Mann-Stück mit dem Schauspieler Paul Steinbach hatte seine Premiere in einem Klassischen Kunsttempel: im Kaiser-Wilhelm-Museum. Jetzt kommt es im regulären Spielplan des Theaters Krefeld auf die Bühne der Fabrik Heeder.

Dave war Rausschmeißer. Inzwischen hat er einen sehr viel anspruchsvolleren Job: Er gehört zum Aufsichtspersonal eines Kunstmuseums. Seine verantwortungsschwere Aufgabe: Er bewacht ein Kunstwerk mit dem Titel „NippleJesus“: Von weitem sieht man eine Darstellung des gekreuzigten Heilands. Geht der Betrachter näher heran, zeigt sich ihm eine Vielzahl von Bildern, ausgeschnitten aus einschlägigen Magazinen. Blasphemie? Pornografie? Sexismus? Oder moderne Kunst? Das Kunstwerk heizt eine hysterische Debatte in der Stadt an und versetzt die Öffentlichkeit in Aufruhr. Und Dave, der mit Kunst bisher wenig am Hut hatte, bezieht Stellung.