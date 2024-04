Soiree in der Fabrik Heeder Theatermacher aus Kamerun inszeniert Stück über die Kolonialgeschichte

Im Mündungsgebiet des Wouri liegt die Insel Moulandé. So hieß sie zumindest, bis eine deutsche Ordensschwester in das Gebiet an der Atlantikküste Kameruns kam. Sie lebte dort mit den Einheimischen und hat einiges bewirkt. Denn nach ihrem Tod wurde sie dort auch beerdigt und die Insel im Gedenken an jene Schwester Monika in „Manoka“ umbenannt.