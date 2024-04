Kirschblütenfest in Krefeld Feiern auf einem kirschrosa Boden

Besucher machten es sich mit ihren Tellern an den Bierzeltgarnituren bequem. Es wurde gegessen und erzählt. Bei der Nachbarschaftsstiftung Samtweberviertel Krefeld wurde derweil nicht nur frische Zuckerwatte hergestellt. Es gab jede Menge Informationen für die Besucher. „Was viele nicht wissen, wer sich beispielsweise mit einem ehrenamtlichen Projekt einbringen möchte kann über uns einen Antrag für eine Projektunterstützung in Höhe von 500 Euro beantragen“, informierte Dietmar Meinel, Vorstandmitglied der Nachbarschaftsstiftung. Heike Schätze von der Urbanen Nachbarschaft Samtweberei gGmbH berichtete derweil von den verschiedenen Projekten, die in der in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz liegenden alten Samtweberei stattfinden. Eins wurde beim Kirschblütenfest klar: In diesem Stadtteil von Krefeld wird Gemeinschaft gelebt und das multikulturell.