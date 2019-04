Fit in den Frühling : Bogenschießen und Fechten in der VHS

Krefeld Das Frühjahrsprogramm liegt aus: Zahlreiche Kurse starten nach den Osterferien. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

(RP) Viele verschiedene Kurse der Volkshochschule beginnen nach den Osterferien. Das Motto lautet „Fit in den Frühling“. Folgende Angebote stehen zur Auswahl: Ein Kurs zur gesunden Lebensführung und Bewegung für Diabetiker findet ab Dienstag, 30. April, an acht Terminen von 18.30 bis 20 Uhr statt. Dabei bewegen sich die Teilnehmer im ersten Teil zielgerichtet unter fachkundiger Aufsicht, während im zweiten Teil theoretisches Fachwissen im Mittelpunkt steht. Das Entgelt beträgt 69 Euro.

Ein Do-Kan-Yo-Workshop wird am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 16 Uhr in der Sierrafit Akademie in Neuss, Further Straße 105, angeboten. Yoga in der Kunst des Bogenschießens nach Do Kan Yo trainiert nicht nur den Körper, sondern auch die körperlich-motorischen und geistig-mentalen Abläufe. Der Workshop vermittelt das Bogenschießen als meditatives Erleben und als Förderung von Gelassenheit und Entspannung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Entgelt beträgt 40 Euro, zuzüglich Materialkosten in Höhe von 25 Euro, die vor Ort beim Kursleiter zu entrichten sind.

In Kooperation mit dem Criancas De Vida Nova Verein beginnt ein Capoeira-Kurs ebenfalls am Dienstag, 7. Mai, in der Sporthalle an der Buchenstraße. Dieser Kurs findet an sechs Terminen von 18.30 bis 20 Uhr statt. Capoeira ist ein brasilianischer Kampf-Tanz und zugleich ein sehr effizientes Fitness-Workout. Das Training fördert Fitness und Ausdauer, aber auch Gleichgewicht und Koordination. Neben dem körperlichen Training erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Kultur und Geschichte der Capoeira. Zusätzlich werden der Umgang mit den typischen Instrumenten erlernt, die das Capoeira-Spiel begleiten, und die traditionellen Lieder gesungen. Das Entgelt beträgt 59 Euro.

Professor Dr. Thomas Frieling vom Helios-Klinikum Krefeld hält in Kooperation mit Der andere Buchladen am Mittwoch, 15. Mai, um 18.30 Uhr in der Volkshochschule seinen Vortrag „Darm an Hirn: Was uns das Bauchhirn zu sagen hat“. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass der Magen-Darmtrakt ein eigenständiges Gehirn besitzt. Dieses zweite Gehirn ist für viele Erkrankungen, für die sich keine organischen Ursachen finden, verantwortlich. Zu diesen Erkrankungen gehören unter anderem Reizdarm, Reizmagen, Verstopfung, Durchfälle und Blähungen. Zusätzlich kommuniziert das Bauchhirn mit den Bakterien im Darm und dem Immunsystem, kann Fehlfunktionen erlernen und reguläre Funktionen verlernen, sowie unsere Kopfentscheidungen beeinflussen. In seinem laienverständlichen Vortrag beleuchtet Professor Dr. Frieling die wichtigsten und faszinierendsten Aspekte des Themas „Darm an Hirn“. Der Eintritt ist frei.