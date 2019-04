Kulturelle Vielfalt : Interkulturelle Woche: Mitmachen erwünscht

Krefeld Das Motto ist „Zusammen leben – Zusammen wachsen – Zuhause in Krefeld“. Anmeldung bis zum 15. Mai.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In der Zeit vom 21. bis 28. September findet die Interkulturelle Woche in Krefeld statt. Noch bis zum 15. Mai werden Anmeldungen für Teilnehmerbeiträge angenommen, in einer Broschüre werden die Angebote dann zusammengefasst und an öffentlichen Stellen ausgelegt. Das Motto ist „Zusammen leben – Zusammen wachsen – Zuhause in Krefeld“.

Die bundesweit stattfindende Woche soll der Begegnung, dem Kennenlernen und friedlichem Miteinander der Bürger dienen und den Schatz der kulturellen Vielfalt in unserer Stadt bewusst machen. Ein buntes Eröffnungsfest in der Innenstadt mit Folkloretanz und vielerlei Kulinarischem läutet die Woche am 21. September auf dem Evangelischen Kirchplatz ein. Im Laufe der folgenden Tage können Vereine, Verbände und Initiativen Programmpunkte rund um Themen der kulturellen Vielfalt in Krefeld anbieten. Denkbar sind Diskussions- und Informationsveranstaltungen, Lesungen, Kunstausstellungen, Musik-, Film-, Theater- und Tanzveranstaltungen, Workshops und Tage der offenen Tür.

Alle teilnehmenden Veranstalter planen und organisieren ihre Beiträge in eigener Regie und Verantwortung. Ausdrücklich sollen sich auch Krefelder Heimatvereine angesprochen fühlen. Willkommen sind ebenso Tanz-, Akrobatik oder Musikdarbietungen für die Eröffnungsveranstaltung.