Gefährdete Tiere in Krefeld 60 Krötenretter feiern mit dem Kommunalbetrieb Krefeld

(sti) Sie stehen auf Listen der bedrohten Tierarten: Kröten. Während der Laichzeit legen die Amphibien größere Strecken zurück, um an ihre Gewässer zu gelangen. Dabei lauern Gefahren auf die Tierchen, besonders dann, wenn die Kröten auf ihrem Weg quer über Straßen müssen. Dann kommen die Helfer ins Spiel. In Krefeld sind es rund 60 Personen, die Kröten, Frösche und Molche einsammeln und sicher über die Straße bringen und in Listen eintragen.