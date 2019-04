Kabarett in Krefeld : Mirja Boes sucht ein neues schwarzes Schaf

Krefeld Kabarettnachwuchs kann sich ab 1. Mai um den von Hanns Dieter Hüsch initiierten Preis bewerben.

Der von dem niederrheinischen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch begründete Preis „Das Schwarze Schaf“ geht in die elfte Runde: Ob Einzelperson oder Gruppe – deutschsprachige Nachwuchskünstler der Kabarettszene können sich bewerben. Voraussetzung ist, dass sie am Anfang ihrer Karriere stehen und in ihrem Programm ausschließlich eigene Texte verwenden.

So läuft der Wettbewerb: Aus allen Bewerbungen wählt eine Vorrundenjury zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus. Die Nominierten ziehen in die Vorrunden ein, die im März 2020 in Krefeld, Emmerich, Moers und Wesel stattfinden. Je sechs Künstlerinnen und Künstler präsentieren pro Abend einen 15-minütigen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Programm. Das Publikum entscheidet dann per Abstimmung, welche sechs Nachwuchstalente ins große Finale in Duisburg einziehen werden. Am Finalabend stellen sich die sechs Besten dann der Finaljury und werden noch einmal auf Witz, Originalität und Können geprüft.