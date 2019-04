Jazz in Krefeld : Die ganze Welt spielt Jazz am 30. April

Burg Linn wird zum Konzertsaal des Jazz Day. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Vorabend des 1. Mai ist der International Jazz Day: In Krefeld wird er auf Burg Linn gefeiert. Der Jazzklub präsentiert Aki Takanase mit ihrem Projekt Japanic und das Trio Kaufmann/Gratkowski/de Joode.

Jazzpianist Herbie Hancock ist längst Legende. Und der heute 78-Jährige hat dafür gesorgt, dass auch eine Musikgattung unsterblich wird: Auf Initiative des mit Oscar und Grammy gekrönten Musikers wird seit 2012 am 30. April weltweit mit besonderen Konzerten der Jazz gefeiert – Krefeld ist fast von Anfang an dabei. Der Tag trägt das Gütesiegel der Unesco im Namen und will eine Musikform würdigen, die „in mehr als 100 Jahren zu einer universellen Sprache für Freiheit, Individualität und Vielfalt geworden ist“. Die zentrale Veranstaltung richtet in diesem Jahr das australische Sydney aus. In rund 190 Ländern der Erde wird es an diesem Tag Konzerte geben.

Der Abend in Krefeld beginnt um 20 Uhr auf Burg Linn. Der Jazzklub Krefeld setzt auf Außergewöhnliches aus dem zeitgenössischen Jazz. Er hat zwei Ensembles eingeladen, die für klangliche Grenzgänge stehen und immer wieder Hörgewohnheiten auf den Kopf stellen: die japanische Pianistin Aki Takase mit ihrem neuen Projekt und das Trio Kaufmann/Gratkowski/de Joode.

Info 8. International Jazz Day auf der Burg Linn Das Konzert beginnt am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr im Rittersaal der Burg Linn, Rheinbabenstraße 85. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Veranstalter ist der Jazzklub Krefeld in Verbindung mit dem Kulturbüro der Stadt; Schirmherr ist Oberbürgermeister Frank Meyer. Eintrittskarten kosten 21 Euro, ermäßigt 15 Euro; im Vorverkauf 17, ermäßigt 12 Euro.

Stille gehört für Achim Kaufmann (Piano), Frank Gratkowski (Klarinette, Saxofon) und Wilbert de Joode (Bass) absolut zur Musik. Das Trio, das 2002 in Amsterdam erstmals zusammenfand und inzwischen über eine lange Tourneegeschichte verfügt, bewegt sich in den Gefilden zeitgenössischer Kammermusik, die sie für den Jazz öffnet. Ihren Stil beschreiben die Musiker als eine Kombination „von Stille ebenso wie das Hinübergleiten in Geräuschbereiche, die dann wieder von Relikten fast tonaler Klavierakkorde umgedeutet und durchbrochen werden, mit der Energie, Pointiertheit und Unberechenbarkeit des Jazz“. Die Drei werden das Konzert im Rittersaal der Burg eröffnen.

Aki Takase setzt sich schon immer musikalisch über jegliche Genregrenzen hinweg. Sie ist im japanischen Osaka geboren und hat in Tokio Musik studiert. Seit 1987 lebt sie in Berlin und hat sich einen Namen als eine der einflussreichsten Pianistinnen des Jazz gemacht. Die 70-Jährige kommt mit ihrem Projekt Japanic in die Seidenstadt. Mit dem Saxofonisten Daniel Erdmann, dem DJ Illvibe, dem Bassisten Johannes Fink und dem norwegischen Schlagzeuger Dag Magnus Narvesen kombiniert sie verschiedene Generationen, Nationalitäten und musikalische Hintergründe. Daraus soll ein frischer, junger Mix entstehen.

Mit der Auswahl dieser Musiker trifft der Jazzklub genau den Geist, den Herbie Hancock mit der Installation des weltweiten Musiktages rund um den Globus tragen will. Veranstaltungen und Projekte sollen auf die globale Bedeutung des Jazz für kulturellen Dialog und künstlerischen Austausch verweisen. Musikeinrichtungen, Kulturinstitutionen, Universitäten und Schulen sind dazu aufgerufen, sich aktiv am Welttag zu beteiligen. „Der Jazz war und ist eine treibende Kraft zur Überwindung der Rassendiskriminierung und ein Symbol für Toleranz, Demokratie und Gleichberechtigung“, teilt Florian Funke vom Jazzklub mit.