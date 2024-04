Ehrenamtliche Obdachlosenhilfe in Krefeld Obdachlosencafé sucht dringend Unterstützung

Doch was passiert, wenn sie keine Hilfe, egal ob von Stadt, Privatwirtschaft oder Privatpersonen, erhält? „Dann werde ich das Café bald schließen müssen und die fehlende Miete abstottern. Und ich werde mich eben mit frischem Kaffee auf der Straße zu den Menschen setzen und helfen, so gut ich kann“, sagt sie. Das Leben zu genießen, stolz darauf zu sein was sie erreicht und geleistet hat und nichts mehr für andere tun? Für sie undenkbar. „Ich verliere hin und wieder den Mut und ich hoffe, dass der Herr mir das vergibt“, sagt sie. Aber aufgeben wird sie nicht. Sollte sich niemanden finden, der sie künftig bei ihrem Projekt unterstützt, wird Wendelburg auf anderen Wegen alles tun, was in ihrem Kräften steht, um eben doch zu helfen. „Ich durfte aus dieser Lage herauskommen und jeder Mensch hat Chancen, auch hundert Chancen, verdient. Für mich ist das eine Tatsache, an der ich nicht zweifle, auch wenn ich manchmal an mir und meinen Möglichkeiten, diesen Auftrag umzusetzen, zweifle“, sagt sie. Obdachlose in Krefeld können nur hoffen, dass sie diese Hilfe bekommt, denn auch der Innenstadt täte mehr Hilfe für die Wohnungslosen gut.