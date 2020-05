Gerichtsverfahren in Krefeld : Freispruch nach Kneipenschlägerei mit Todesfolge

Krefeld Nach einer Kneipenschlägerei in einer Gaststätte an der Dreikönigenstraße war 2018 ein Mann gestorben. Der Angeklagte wurde jetzt frei gesprochen, weil es sich bei Tat möglicherweise um Nothilfe gehandelt hat.

Im September 2018 war ein Mann aus Krefeld bei einer Kneipenschlägerei in einer Gaststätte an der Dreikönigenstraße so schwer verletzt worden, dass er an den Folgen starb. Der 27-Jährige war an der Schlägerei beteiligt, das berichteten auch mehrere Zeugen. Die Beweisaufnahme ließ allerdings den Schluss zu, dass der Angeklagte in einer Nothilfesituation handelte. Möglicherweise hatte er seinem Freund helfen wollen, der angegriffen wurde. An der Auseinandesetzung waren mehrere Personen beteiligt, der Angeklagte und das spätere Opfer seien erst nachträglich hinzugekommen.