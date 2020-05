Masken-Kontrolle : Mundschutz: 14-Jährige beschimpft Kontrolleure

Die Regeln zum Tragen von Mundschutz sind eigentlich ganz einfach. Ein Mädchen wollte nicht hören und hat die Polizei auf den Plan gerufen. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Ein Mädchen hat Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienst so wüst beschimpft, dass diese die Polizei gerufen haben. Auslöser war die Aufforderung, den Ausweis zu zeigen. Die Jugendliche kassierte ein Bußgeld.

Ein 14-jähriges Mädchen hat im Zusammenhang mit einer Mundschutz-Kontrolle einen Polizeieinsatz provoziert. Wie die Stadt mitteilt, hat die Jugendliche Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) wüst beschimpft, nachdem sie aufgefordert worden war, ihren Ausweis zu zeigen. Die Schimpftirade war so schlimm, dass die KOD-Leute die Polizei riefen. Da die junge Frau sich in Sachen Mundschutz in hohem Maße uneinsichtig zeigte, verhängte der KOD schließlich ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro. Eigentlich wollte die Stadt erst in der kommenden Woche anfangen, Bußgelder zu verhängen.

Mundschutzpflicht gilt in Geschäften, öffentlichen Gebäuden, bei Restaurants auf dem Weg zum Tisch, in Bussen und Bahnen und an allen Haltestellen, auch an der großzügigen Haltestelle Ostwall/ Rheinstraße, wo der Mundschutz oft weggelassen wird. Ab kommenden Montag werden beim ersten Verstoß gegen die Mundschutzpflicht 25, beim zweiten 50 Euro fällig.