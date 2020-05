Krefelder Medizinprodukthändler schlägt Alarm : „Der Fokus auf Wegwerfartikel aus China erweist sich als Fehler“

Nika Medical Produkte, GF Peter Niersbach Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Chinesen fangen wieder an, Hygieneartikel zu horten – so wie zu Beginn der Coronakrise. Dem Krefelder Unternehmer Peter Niersbach macht das Sorgen: Es könnte ein Anzeichen sein, nicht zu früh in der Krise aufzuatmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Vor Monaten bereits hatte der Krefelder Medizinproduktehändler Peter Niersbach Unregelmäßigkeiten im Markt beobachtet und daraus seine Schlüsse gezogen. Corona sei sehr viel gefährlicher, als bis dato in Deutschland vermutet werde, schloss Niersbach damals. Einige Wochen später folgte, was mittlerweile jeder weiß: Die Krankheit schwappte nach Europa. Das Land befindet sich seit Wochen im Lockdown und ein Ende der Pandemie ist trotz langsam greifender Lockerungen nicht absehbar. Allerdings scheint die Krankheitswelle abzuebben. Doch Niersbach befürchtet nach erneuten Beobachtungen im Markt für Medizinprodukte, dass es zu früh für ein Aufatmen sein könnte.

„Als die Krankheit in China losging, da gab es zunächst keine Berichte darüber. Aber das Land begann, Schutzkleidung und andere Medizinprodukte zu horten und verhinderte die Ausfuhr. Das haben wir im Markt an deutlichen Veränderungen in den preisen bemerkt – oder gleich daran, dass keine Ware mehr erhältlich war“, erinnert sich Niersbach. Und eben dies beobachtet er jetzt erneut. „China, wo die allermeisten Medizinprodukte hergestellt werden, hat wieder angefangen, sein Lieferverhalten zu verändern. Bestellungen werden storniert, Lieferzusagen werden nicht eingehalten. Die Preise spielen wieder vollkommen verrückt“, beschreibt der erfahrene Händler. Besonders auffällig sei die Argumentation, mit der das Land der Mitte sein verändertes Verhalten begründe. „Schiffe fahren sechs bis acht Wochen. Darum sollen eigentlich viele der Produkte, die nach dem Lockdown in China wieder exportiert werden sollten, über den Trans-Eurasia-Express, einen Teil der neuen Seidenstraße von China nach Duisburg, transportiert werden. Dies passiere jedoch nicht. Offiziell sind Zollprobleme daran Schuld, weil die Verbindung durch so viele unterschiedliche Länder führe“, berichtet Niersbach. Er rät, Berichte über massenhaft in Duisburg eintreffender Ware mit Vorsicht zu genießen. Es handele sich vor allem um minderwertige Qualität und nicht zertifizierte Ware, die nach medizinischen Standards unbrauchbar sei. Die richtigen Produkte seien weiterhin kaum erhältlich.

Info Um den Handel mit Europa zu intensivieren haben die Chinesen massiv die neue Seidenstraße zu Land ausgebaut. Sie schließt, neben verschiedenen Seeverbindungen, eine Landverbindung ein, bei der per Eisenbahn Güter von China nach Europa transportiert werden. Der sogenannte Trans-Eurasia-Express verbindet große Güterumschlaghäfen wie Duisburg, Antwerpen oder Hamburg mit den Megametropolen in China. Die Landverbindung stellt eine schnellere Möglichkeit des Transports um die halbe Welt dar, als dies mit Frachtschiffen der Fall ist, die, je nach Winden und Jahreszeit und den damit einhergehenden Strömungen, bis zu zwei Monate unterwegs sind. Der Zug benötigt rund zwei Wochen. Duisburg ist seit 2011 an die gut 10.000 Kilometer lange Zugverbindung angeschlossen.

Die Zollprobleme seien offenkundig ein vorgeschobenes Argument. „Jeder, der sich mit der Thematik auskennt, weiß, dass solche Waren in versiegelten und verplombten Kisten transportiert werden. Der Zoll sieht dort gar nicht hinein. Er kontrolliert nur die Plomben und dann ist es sozusagen ein durchlaufender Posten. Der internationale Handel funktioniert auf diesem Wege seit vielen Jahren reibungslos auch über die Grenzen von Transitländern hinweg.“

Seine Schlussfolgerung: Irgendetwas geht im Land der Mitte vor, das bislang nur sehr begrenzt nach außen gedrungen ist, obschon erste Berichte über neue Beschränkungen in China auftauchen. „Ich befürchte, dass dort die zweite Welle der Krankheit bereits in vollem Lauf ist und China gegensteuert, bevor etwas nach außen dringt. Damit will man sich vermutlich erneut einen Vorsprung verschaffen, was die Versorgung mit notwendigen Schutz- und Hygineartikeln angeht“, vermutet Niersbach.