Krefelder Logistikunternehmen : QTRADO Logistics übernimmt Mitbewerber aus Düsseldorf

QTRADO Logistics verfügt über 70 Jahre Erfahrung in der professionellen Logistik. An fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen bietet der Logistikdienstleister einen umfangreichen Logistikservice aus den Bereichen Fulfillment, Aktionslogistik und Transport an. QTRADO Logistics übernimmt vom Wareneingang über die Lagerung, Kommissionierung und Konfektionierung bis hin zu Value Added Services und zur letztendlichen Auslieferung alle logistischen Abläufe.