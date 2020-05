Auszeichnung für Krefelder Industriegasespezialist : Messer für Unternehmensführung in Coronazeit ausgezeichnet

Krefeld Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und BDI haben das Krefelder Unternehmen Messer mit dem Axia Best Managed Companies Award ausgezeichnet. Bereits zum dritten Mal kam diese Ehre der Firma zuteil.

(oli) Der weltweit größte familiengeführte Industriegasespezialist Messer ist Gewinner des Axia Best Managed Companies Award, des von Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und BDI vergebenen Preises und Gütesiegels für hervorragend geführte Unternehmen. Bereits in den Jahren 2016 und 2019 wurde das Unternehmen mit diesem Award ausgezeichnet. „Als einer der Preisträger überzeugt Messer mit seiner erstklassigen Unternehmensführung durch hohe Innovationskraft, eine auf Langfristigkeit beruhende Strategie und starke Governance Strukturen. Messer ist damit nicht nur Benchmark für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen, sondern steht zugleich sinnbildlich für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, betont Lutz Meyer, Partner und Leiter des Mittelstandsprogramms bei Deloitte.

Aufgrund von Eindämmungsmaßnahmen zur Ausbreitung des Coronavirus wurde der Award jetzt in Bad Soden bei Frankfurt überreicht. Stefan Messer, Eigentümer und CEO, betont: „Seit Gründung der Messer Group GmbH verfolgen wir Ziele, um das Unternehmen unabhängig und wirtschaftlich zu führen. Dafür agieren wir unter Berücksichtigung der Gegebenheiten in unseren bestehenden Märkten.“ Marcel Messer, Gesellschafter von Messer in vierter Generation und Referent der Geschäftsleitung, führt bei Messer die Themen Strategie und Unternehmenskultur. Er sagt: „Uns geht es um eine nachhaltige Steigerung der Gewinne, nicht um kurzfristige Gewinnmaximierungen. Messbare Ziele in den Geschäftsbereichen dokumentieren Verbesserungen und Entwicklung.“