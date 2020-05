Theater in Krefeld : Telefonplausch mit Adrian Linke und Susanne Seefing

Theater in Krefeld

Krefeld Seit mehr als 150 Vorstellungen gibt Adrian Linke den Tim Tooney in „Novecento“. Wie es ist, mit einer Rolle älter zu werden, berichtet der Schauspieler am Theatertelefon. Mezzosopranistin Susanne Seefing verrät, warum sie Hosenrollen liebt.

Als er 2002 von Köln ans hiesige Theater wechselte, hatte er das Ein-Personen-Stück nach dem Roman von Alessandro Baricco bereits im Gepäck. Weit über 150 Mal hat Linke „Novecento“ gegeben. Und auch in der kommenden Spielzeit ist das Studiostück eingeplant. Tooney ist eine Rolle, mit der er älter wird. Wie sich das anfühlt, können Interessierte bei der Theatersprechstunde erfahren. Oder wie es ist, den „Wilhelm Tell“ ohne Kostüm und Bühnenbild im Sitzen umzusetzen. Am Mittwoch, 20. Mai, ist Linke bei der Theater-Telefonsprechstunde zwischen 10 und 12 Uhr am Apparat.