Spielplatzsanierung in Krefeld : Dieser Spielplatz ist eine Wucht

Krefeld Auf einer Grünfläche am Oppumer Fungendonk ist der Spielplatz komplett neu gestaltet worden, die Anlage ist eine der schönsten in Krefeld. Größte Attraktion ist eine riesige Kletterspinne, die mit Spendengeldern finanziert worden ist.

“Echt genial“, „eine Wucht“, „traumhaft schön geworden“, „für alle was dabei, groß und klein“: Die ersten Besucher des komplett neu gestalteten Spielplatzes am Oppumer Fungendonk sind begeistert und voll des Lobes für das Spielgelände, das vielleicht sogar das schönste in Krefeld ist.

Es wird eindringlich an die Eigenverantwortung der Eltern appelliert, die neue „Abstands-Spielregel“ auf Spielplätzen so gut wie möglich umzusetzen, damit die Plätze geöffnet bleiben können.

Als wichtigste „Spielregel“ gilt die Abstandsregel. So müssen Personen, die nicht in einem Haushalt leben, auch auf Spielplätzen einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten.

Von dem einstigen noch aus den 60er Jahren stammenden Spielplatz mit seinen verrosteten Metall-Spielgeräten ist nichts mehr zu sehen. Blickfang des Geländes, das von 1100 auf rund 2000 Quadratmeter vergrößert worden ist, ist nun eine riesige Kletterspinne aus Holz und Seilen. Dieser „Kletterwald“ wurde aus Spenden finanziert, die ein Team von Spielplatzpaten und Anwohnern um Nicole Vogel in den vergangenen Jahren gesammelt hat, hauptsächlich mit der Organisation von Krefelds größtem, privat organisierten Trödelmarkt für Kindersachen mit regelmäßig mehr als 200 Ständen. 25.000 Euro sind so zusammengekommen. Die Stadt hat zusätzlich 115.000 Euro für die Umgestaltung in die Hand genommen. Und so wurde aus der ursprünglichen Idee von Nicole Vogel, den Spielplatz „ein bisschen zu verschönern“, jetzt eine Rundum-Sanierung, die auch als Belohnung des jahrelangen Engagements der Anwohner zu werten ist. Vogel ist für ihren Einsatz 2018 mit dem Krefelder Preis für bürgerschaftliche Selbsthilfe auszeichnet worden (wir berichteten).