Krefeld : Radschnellweg Krefeld - Mönchengladbach soll 2000 Radler täglich aufnehmen

So könnte der neue Radschnellweg aussehen, der von Krefeld über Willich nach Mönchengladbach führt. Foto: Leitfaden Radschnellwege NRW

Krefeld Die Trasse Krefeld / Mönchengladbach ist ein Baustein für eine Radwegenetz bis nach Venlo, Duisburg und Düsseldorf. Das 17 Kilometer lange Stück soll großzügig und geeignet für schnelles Fahren ausgebaut werden.

Die Verkehrswende hin zum klimafreundlichen Fahhrad ist ein wesentlicher Pfeiler des Klimaschutz-Konzeptes auch der Stadt Krefeld. Dass das keine unrealistische Zukunftsmusik ist, zeigen Beispiele aus anderen Ländern und die E-Bike-Technik: Mit elektrischer Unterstützung kann man heute auch mit dem Rad größere Entfernungen überwinden, ohne schweißgebadet am Arbeitsplatz anzukommen. Und wer bei Youtube die Suchworte „Radfahren Kopenhagen“ eingibt, der stößt auf Berichte über ein großstädtisches Radwegenetz bis hin zu Trittstangen an Ampeln, so dass man sich beim Stopp nicht absteigen oder sich verbiegen muss. Es ist ein Radwegenetz, von dem man als Normalo-Radfahrer hierzulande nur träumen kann – jetzt aber, unter dem Druck des Klimaschutzes: tatsächlich träumen darf.

Ein Baustein dieser neuen Fahrradzukunft ist ein 17 Kilometer langer Radschnellweg, der Krefeld, Willich und Mönchengladbach miteinander verbinden und in Krefeld an die geplante Fahrradpromenade angeschlossen werden soll. Ein Aachener Ingenieurbüro hat eine Machbarkeitsstudie erstellt, in der neben der ersten Untersuchung von Varianten eine Potenzialanalyse zur Prognose der Nutzerzahlen erfolgte. Das Land NRW erwartet für den Bau eines Radschnellweges die Erfüllung bestimmter Kriterien, unter anderem die vorhergesehene Nutzung von durchschnittlich 2000 Radfahrern pro Tag. Laut Studie sei dies bei der Strecke Krefeld – Willich – Mönchengladbach der Fall.

In den politischen Gremien der projektbeteiligten Kommunen wird die Machbarkeitsstudie nun vorgestellt und beraten, im Mai in Mönchengladbach, voraussichtlich im Juni in Krefeld – in den Bezirksvertretungen West und Fischeln sowie im Planungs- und Bauausschuss, in Willich sowie im Kreis Viersen. Danach könnten dann weitere Planungsschritte erfolgen und mit dem potenziellen Fördermittelgeber, dem Land NRW, erörtert werden.