Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Frauen-Prügelei in Nobel-Disco

„Alle hatten gute Laune“, sagte eine der Angeklagten . Foto: wuk

Düsseldorf Morgens um vier Uhr soll die Stimmung in einer Discothek an der Heinrich-Heine-Allee eskaliert sein. Im Mittelpunkt: Frauen, die sich um einen Mann stritten und gegenseitig beschimpften. Am Ende hatte eine von ihnen Schnittwunden im Gesicht. Nun traf man sich vor Gericht wieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

(wuk) Vermutlich aus Eifersucht war die Feierstimmung von zwei Disco-Besucherinnen urplötzlich getrübt worden. „Alle hatten gute Laune“, beschrieb eine 34-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsgericht die frühen Morgenstunden in einem Club an der Heinrich-Heine-Allee im Februar 2018.