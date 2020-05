Wirtschaft in Krefeld : Gleisausbau im Hafen Krefeld: Land gibt zwei Millionen Euro

Krefeld Durch Gütertransport über die Schieneninfrastruktur im Hafen lassen sich jährlich 56.500 Lkw-Fahrten vermeiden. 188.850 Euro erhält der Hafen Krefeld für die Sanierung des Gleisoberbaus einer 470 Meter langen Strecke.

Knapp 600.000 Euro Landeszuschüsse fließen neu in die Sanierung von Gleisanlagen im Krefelder Rheinhafen und dessen Gesellschafter – die Neuss-Düsseldorfer Häfen. Das gab die Landesregierung am Montag bekannt. Das Landesverkehrsministerium hat insgesamt vier Zuwendungsbescheide in Höhe von genau 561.850 Euro an die Rheinhafen Krefeld GmbH & Co. KG und die Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG übergeben.