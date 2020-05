Beschuldigte aus Nettetal : Sozialbetrug: Freispruch für zwei Angeklagte

Am Landgericht Krefeld ist der Prozess gegen fünf Nettetaler wegen Veruntreuung von Löhnen oder Beihilfe dazu fortgesetzt worden. Zwei Angeklagte wurden freigesprochen, für die übrigen drei Beschuldigten wird die Verhandlung fortgesetzt.

Am Krefelder Landgericht, 4. Große Strafkammer (als Wirtschaftskammer) kam es jetzt – nach längerer Pause – zur Prozessfortsetzung gegen fünf rumänische oder mazedonische Staatsangehörige im Alter zwischen 36 und 64 Jahren aus Nettetal . Den beiden Männern und den drei Frauen wird das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt oder die Beihilfe hierzu in mehreren Fällen vorgeworfen.

Eine 36-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann sollen in der Zeit von Mai 2011 bis Oktober 2014 in Nettetal zwei Gesellschaften geführt haben, in der Kleidung aufgearbeitet wurde. Den drei anderen Beschuldigten wird vorgeworfen, Stunden für die Arbeitnehmerinnen berechnet oder Lohnauszahlungen vorgenommen zu haben. Für die beiden Firmen waren eine Reihe von rumänischen Frauen angeblich als Selbstständige oder Kurzarbeiterinnen tätig. Tatsächlich sollen sie aber fest angestellte Arbeitnehmerinnen gewesen sein. Alle Frauen seien nicht ordnungsgemäß beim Sozialversicherungsträger gemeldet worden.