Kultur in Krefeld : Festival der Tanzsolisten

Sein preisgekröntes „PanSolo“ hat Emanuele Soavi für sein Gastspiel in der Fabrik Heeder neu zusammengefügt. Foto: Joris-Jan Bos Photography/Joris-Jan Bos

Krefeld „Move“: Die Tage für zeitgenössischen Tanz stehen diesmal im Zeichen von Corona. An sechs Wochenenden von Oktober bis November werden Soli und Duette auf der Bühne der Fabrik Heeder gezeigt.

Es ist schon eine kleine Sensation, dass das langjährige Festival für zeitgenössischen Tanz auch in diesem Jahr stattfinden wird. Durch die geltende Schutzverordnung erfährt „Move! Krefelder Tage für modernen Tanz“ eine spannende Neuausrichtung: Soli und Duette – allesamt aus Nordrhein-Westfalen – werden an sechs Wochenenden im Oktober und November auf der Bühne der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, zu sehen sein. Eingerahmt werden die Aufführungen in ein umfangreiches Kurzfilmprogramm, das zeitgenössischen Tanz von seiner cineastischen Seite zeigt.