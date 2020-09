Theater Krefeld und Mönchengladbach : Hilfe für zerstörtes Theater in Beirut

Ein Bild, das um die Welt gegangen ist: Rettungskräfte löschen das Feuer im Hafen von Beirut. Foto: dpa/Hussein Malla

Krefeld Bei der Explosion in der libanesischen Hauptstadt sind die Räume der Zoukak Theatre Company zerstört worden. Die Leiterin Maya Zbib sollte eigentlich hier inszenieren. Nun sammeln die deutschen Kollegen für den Wiederaufbau.

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Bruno Winzen erinnert sich genau an den Moment: Es war der 4. August, der Schauspieler genoss die Frühabendsonne und hörte Nachrichten: In Beirut hatte sich eine fürchterliche Katastrophe ereignet. In einem Hafenspeicher waren 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Weite Teile der Stadt wurden zerstört. Die Zahl der Todesopfer sollte auf 190 steigen, die der Verletzten über 6500. Und dann der Schock: „Mein Gott, ich kenne Menschen, die da leben. Mein Mitgefühl wurde konkret“, erzählt er.

Im Karantina-Viertel, in der Nähe des Hafens, hat die Zoukak Theatre Company ihre Räume. Deren Leiterin Maya Zbib hat 2013 am hiesigen Theater „Ein Gedächtnis für das Vergessen“ in der Reihe „Außereuropäisches Theater“ inszeniert. In dieser Spielzeit sollte sie Heiner Müllers Anatomie Titus auf die Bühne in Krefeld und Mönchngladbach bringen, was wegen Corona auf 2021/22 verschoben ist. Winzens Schauspielkollegin Eva Spott war in Kontakt mit Maya Zbib – und sofort drängte die Frage: Wie kann man helfen?

Ein Zeichen der Solidarität: Als die Libanesin Maya Zbib dieses Foto der Theaterkollegen aus Krefeld/Mönchengladbach sah, war sie sehr ergriffen. Foto: Matthias Stutte

Info Das Hilfeportal für die Theatre Company Foto: Matthias Stutte Das Schauspielensemble des Theaters Krefeld und Mönchengladbach will die Kollegen der Zoukak Theatre Company in Beirut unterstützen. Spenden direkt an die Company per Überweisung über www.gofundme.com/f/unterstutzung-fur-die-zoukaktheatercomany-beirut Die Zoukak Theater Company wurde 2006 gegründet. Sie bildet eines der kulturellen Zentren für Beirut und den ganzen Libanon, dessen Arbeit in das gesellschaftliche und politische Leben wirken soll. Leiterin ist Maya Zbib, die mit ihren Inszenierungen weltweit eingeladen wird. Am Theater KR/MG führte sie 2013 „Ein Gedächtnis für das Vergessen“ auf, einen Text von Mahmud Darwisch, dem wichtigsten Dichter des palästinensischen Volkes.

Winzen hat mit Unterstützung des Theaters und unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Meyer eine Spendenaktion organisiert. Auf der Internetplattform „gofundme“ wird gesammelt.

Die Räume der Zoukak Theatre Company in Beirut vor der verheerenden Explosion. Foto: ZTC

„Es ist nicht so einfach, dort zu helfen. Die Menschen standen natürlich unter Schock. Sie reagierten mit spontaner Dankbarkeit, aber auch mit einer gewissen Reserviertheit. Sie wussten nicht, ob es an diesem Ort noch Zweck hätte weiterzumachen oder ob sie gehen müssten“, berichtet Winzen. Und dass ihn diese Option tief bewegt habe: „Die Theatercompany leistet nicht nur kulturelle, sondern auch ganz konkrete soziale Arbeit mit Mitteln des Theaters. Der Libanon ist ein Flüchtlingsland. Zuerst kamen überwiegend Palästinenser, heute viele Syrer. In den Lagern spielt die Company Theater und lässt auch die Menschen Theater spielen. Das ist konkrete Hilfe bei der Aufarbeitung von Traumata.“ Das Beiruter Theaterkollektiv hat dazu Formen der Drama-Therapie entwickelt.

Die Explosion hat die Räume verwüstet, das Equipment ist zerstört, auch die Wand aus Glasbausteinen ist eingestürzt. Foto: ZTC

Maya Zbib wollte keine persönlichen Spenden. Sie stellte klar: „Wenn wir etwas annehmen, dann nicht für uns, sondern für das Theater.“ Wie das Unglück die Theaterleute persönlich getroffen hat, ist nicht Thema. Aber zu wissen, dass weit weg in einem anderen Land Menschen an die Compny denken, gibt Kraft.

Die Hilfsorganisationen müssen sich in Beirut um das Überlebensnotwendigste kümmern. Für ein Theater ist kein Geld zu erwarten. Das Gebäude der Company steht noch, aber Zuschauerraum, Büro und Probenräume sind verwüstet, Wände sind eingestürzt, technisches Equipment ist zerstört. Winzens Ziel sind 10.000 Euro. „Das entspricht einer Kaufkraft von etwa 40.000 Euro im Libanon. Damit kann das Theater wieder arbeiten.“ Knapp die Hälfte ist bereits zusammengekommen.