Konzerte in Krefeld : Jazz-Open-Air mit Tamara Lukasheva

Krefeld Das Axel Fischbacher Trio holt sich die junge Jazzsängerin zur Verstärkung. Das Konzert beginnt am Samstag, 19. September, um 20 Uhr vor dem Jazzkeller.

(ped) Sein musikalisches Wohnzimmer hat der Jazzklub Krefeld in diesen Monaten nicht im Jazzkeller – sondern davor. Für den heutigen Samstag hat sich das Axel Fischbacher Trio angesagt, featuring Tamara Lukasheva. Ab 20 Uhr spielen sie open air auf der Lohstraße vor dem Jazzkeller am Behnisch-Haus.

Lukasheva, 1988 in Odessa geboren, gilt als vielversprechende Jazzsängerin der jungen Generation. Als Sopranistin sang sie in den Opernhäusern der Ukraine und war fünf Jahre lang Solistin einer von Nikolay Goloshapov geleiteten Bigband. 2010 zog sie nach Köln und gründete dort ihr eigenes Quartett.

Die Sängerin ist die frische Ergänzung zu einem gut eingespielten Musiker-Trio, das man Krefelder Jazzfreunden eigentlich nicht mehr vorstellen muss: Gitarrist Axel Fischbacher zählt schon lange zu den Spitzensolisten der europäischen Szene. Er veröffentlichte elf Alben als Bandleader. Als Mitbegründer der „Jazzattack“ gehört er zum Inventar der Kellerkonzerte. Am Bass begleitet ihn sein langjähriger Weggefährte Nico Brandenburg. Der hat zunächst an der Hochschule der Künste in Arnhem Kontrabass und E-Bass studiert, später an der Folkwang Uni Essen. 2015 war er Musik-Förderpreisträger der Stadt Düsseldorf. Dritter im Trio ist Tim Dudek. Er hat in Amsterdam Jazz-Schlagzeug und Latin-Percussion studiert und sich auf brasilianische Musik spezialisiert. Er ist auch als Komponist und Produzent tätig.