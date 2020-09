Theater Krefeld : Schauspieldirektor Gehrt verlässt das Theater

Matthias Gehrt ist seit 2010 Schauspieldirektor am Gemeinschaftstheater. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mönchengladbach Der 63-Jährige will künftig in Mecklenburg-Vorpommern Bienen züchten und dazu als freier Regisseur arbeiten – auch weiter am Gemeinschaftstheater.

Nichts ist beständiger als der Wechsel. Das ist ein Grundgesetz des Theaters. Doch mancher Abschied ist ein Einschnitt: Nach der Spielzeit 2021/22 wird Schauspieldirektor Matthias Gehrt das Theater verlassen. „Ich habe lange überlegt, wie ich das letzte Drittel meines Lebens gestalten möchte“, sagt er. „Es ist ein Einschnitt, in gewisser Weise ist Schluss, auch wenn ich noch als Regisseur arbeiten werden.“ Freiberuflich will er das tun. Aber es gibt auch andere Pläne. Er möchte mit seiner Frau, der Bühnenbildnerin Gabriele Trinczek, wieder fest in Berlin leben und auf dem gemeinsamen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern Bienen züchten. „Man soll doch immer drei Berufe im Laufe seines Lebens ausüben. In meinem Fall sind das zuerst der Einzelhandelskaufmann, dann der Regisseur und drittens hoffentlich der Imker. Eine Wiese in Mecklenburg habe ich schon.“