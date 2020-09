Kirchenmusik in Krefeld : Eine Orgel mit süddeutschem Sound

Krefeld Die Link-Orgel in der Verberger Kirche Christus König wird 20 Jahre alt. Am Sonntag wird das Jubiläum mit einem Konzert gefeiert. Adolf Düppengießer hatte sich das Instrument mit dem weichen Klang gewünscht.

„Klein, aber fein – ich bin richtig stolz auf diese schöne Orgel“, schwärmt Norbert Jachtmann und gibt mit barockem Laufwerk einige Kostproben der überraschenden Klangvielfalt der nur 14, aber optimal auf den eher intimen Kirchenraum abgestimmten Register. Die Link-Orgel in der Verberger Kirche Christus König ist eine Perle. Am Wochenende de wird sie 20. Das wird im Konzert gefeiert.

Seit drei Jahren ist Kirchenmusiker Jachtmann für alle musikalischen Belange und für die stattliche Anzahl an Chorgruppen der Pfarre St. Christophorus zuständig – dazu gehören St. Gertrudis und Herz Jesu, Bockum, Christus König, Verberg, St. Hubertus, Kliedbruch, sowie St. Josef, Traar. Jachtmann ist bestrebt, die kirchenmusikalischen Aktivitäten möglichst gleichmäßig auf die Kirchen zu verteilen und betont dankbar, dass er in Pfarrer Frank Schürkens einen Vorgesetzten hat, der ihn tatkräftig unterstützt und ihm freie Hand lässt.

1998 schrieb der Kirchenvorstand einige Orgelbaufirmen an, und – beraten von mehreren Orgelsachverständigen – einigte man sich auf die in Giengen an der Brenz (Baden-Württemberg) ansässige Firma der Gebrüder Link. Der „weiche, süddeutsche Sound“, so Düppengießer damals, mag mit entscheidend gewesen sein.