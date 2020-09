Serie Der Sound der Sinfoniker : Die Oboe ist bei allen Komponisten wichtig

Detlef Groß spielt Oboe, Oboe d’amore und Englischhorn bei den Niederrheinische Sinfonikern Foto: NRS

Krefeld Wer Oboe spielen kann, kann auch Oboe d’amore und Englischhorn. Das sagt Detlef Groß, der diese Instrumente bei den Niederrheinischen Sinfonikern spielt. Denn alle drei gehören zu einer Instrumentenfamilie. Zuhause lagert er ein Kilo Rohrholz, damit er immer genügend Mundtücke herstellen kann. Um genügend Luft zu haben, hält er sich mit Sport fit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Schulte

Mit elf Jahren hatte Detlef Groß ein Aha-Erlebnis: „Ich habe Mozarts Klarinettenkonzert gehört und war sofort fasziniert“, sagt er. Und da aber die Mutter Oboe so schön fand, bekam der Junge fortan Oboen-Unterricht an der Musikschule. Mit 17 Jahren besuchte Groß als Jungstudent die Musikhochschule in Stuttgart. Seine nächste Station war die Hochschule in Hannover. Seit 1988 ist er Englischhornist und 2. Oboist bei den Niederrheinischen Sinfonikern.

„Wer Oboe spielen kann, kann auch Oboe d’amore und Englischhorn“, sagt Detlef Groß. Das drittgenannte Instrument gehöre auch zu den Oboen, sagt er, „es hat mit der Familie der Hörner nichts zu tun“. Die Italiener nennen es „corno inglese“, es trägt auch die Bezeichnung „Engelshorn“. Die Herkunft des Wortes ist etwas unklar: Man vermutet, dass aus dem „anglé“ für „gebogen“ das Wort „anglais“ = „englisch“ wurde.

Info Im Orchestergraben rechts neben den Flöten Detlef Groß, geboren 1960 in Monheim, aufgewachsen in Reutlingen. Studium an der Musikhochschule Stuttgart (Jungstudent) und in Hannover. Seit 1988 ist der Oboist Mitglied bei den Niederrheinischen Sinfonikern. Die Oboen sitzen im Sinfoniekonzert rechts neben den Flöten.

Gebogen ist beim Englischhorn nämlich der sogenannte S-Bogen, auf dem das Mundstück sitzt. Das Mundstück wird wie alle Mundstücke der Oboen – und übrigens auch der Fagotte – aus einem Doppelrohrblatt hergestellt. Diese beiden Teile werden durch die Luft in Schwingungen versetzt und erzeugen den Ton. Das Herstellen der Doppelrohrblätter auf Vorrat ist die „Heimarbeit“ der Musiker: „Sie halten manchmal nur ein paar Tage“, weiß Groß, „bei mir liegt ein Kilo Rohrholz zuhause, damit ich immer Mundstücke anfertigen kann.“

Die Oboen bei den Niederrheinischen Sinfonikern werden von vier Männern gespielt. Es sind die Solooboe, der Stellvertreter, der 2. Oboist und schließlich der Solo Englischhornist und 2. Oboist Detlef Groß. Die Oboen sitzen beim Orchesterauftritt rechts von den Flöten.

Wenn Detlef Groß seine Instrumente vorsichtig aus ihren Etuis nimmt, hat er jeweils drei Teile, die er zusammensetzt: Oberstück, Mittelstück und Becher. Die Oboe d’amore und das Englischhorn haben meist einen birnenförmigen Becher an ihrem unteren Ende. Alle Instrumente haben sich aus den Schalmeien entwickelt.

Manche sagen, dass dieses Holzblasinstrument am schwierigsten von allen zu spielen sei. „Die Atemtechnik zu kontrollieren, ist das Geheimnis“, sagt Detlef Groß. Man muss die Luft dosieren und mit ihr haushalten: „Eine Minute lang zu spielen, ohne zu atmen, ist durchaus möglich“, sagt er. Das ist sehr anstrengend und braucht auch in den Lippen viel Kraft. Der 60-Jährige hält sich schlank und gesund mit Sport, vorwiegend Laufen: „Das macht Spaß und tut gut.“

Detlef Groß beschäftigt sich zuhause mindestens eineinhalb Stunden am Tag mit der Oboe. „Manchmal ist es viel mehr“, sagt er. Der Oboist weiß von der Bedeutung seines Instruments: „Die Oboe ist bei allen Kompositionen wichtig – sie ist ein zentrales Instrument im Orchester.“

Detlef Groß hat bei der „Geister-Aufführung“ von Rusalka mitgespielt. Davor zum Beispiel bei „Der Goldene Drache“ in der Reihe „On Stage“. Ihm hat das Musizieren auf der Bühne gefallen: „Aber man kann vom Geschehen nicht so viel sehen, da die Musik nicht so einfach ist.“ Bei der Spielzeiteröffnung mit „Carmen“ im Krefelder Haus hat Groß auch im Orchester gesessen – auf der Bühne.

Zur akustischen Illustration spielt Detlef Groß – und das wirkt sehr leicht – das Solo „Aus der neuen Welt“ des tschechischen Komponisten Dvorak auf dem Englischhorn. Ein Stück, das übrigens nach einem Prager Stadtteil benannt ist und nicht, wie man vermuten könnte, nach Amerika, dem Ort seines Entstehens.

Musiker aus Barock, Romantik und Moderne komponierten für die Oboe. Im Barock etwa hat Bach Oboe und Englischhorn in seiner H-Moll-Messe, in der Matthäus-Passion und in seinen Kantaten eingesetzt. Richard Strauss ist ein weiterer Komponist, bei dem die Oboe in seinen sinfonischen Dichtungen eine bedeutende Rolle spielt. Für die Romantik erwähnt Groß die Werke von Richard Wagner und Hector Berlioz.