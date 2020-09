Freizeit in Kaarst : Kindertheater zeigt „Der Regenbogenfisch“

Der Regenbogenfisch verschenkt in der Geschichte all seine Glitzerschuppen – nur eine einzige behält er. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Zum zweiten Mal nach der Corona-Zwangspause wird im Forum der Realschule an der Halestraße ein Stück aus dem Kindertheater-Programm „Fetziges für Kids“ aufgeführt.

Am Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr, zeigt die Freie Bühne Neuwied das Stück „Der Regenbogenfisch“ für Kinder ab drei Jahren. Es hätte eigentlich bereits am 21. Juni gezeigt werden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Nach dem Stück „Neues vom Räuber Hotzenplotz“, das am 6. September aufgeführt worden war, ist es das zweite Kindertheater-Event nach der Corona-Pause. Noch vor der Pandemie wurden die beiden Stücke „Krümelmücke“ (Kinder- und Familienkonzert, 2. Februar) und „Motte will Meer“ (Achja-Bühne, 8. März) gezeigt.