Kindertheater in Krefeld : Rico, Oskar und die Tieferschatten im Kresch

Krefeld Das erfolgreiche Kinderbuch von Andreas Steinhöfel kommt auf die Bühne in der Fabrik Heeder. Regisseur Sven Jenkel hat sich inszenatorische Kniffe einfallen lassen, um die Abstandsregeln für Schauspieler einzuhalten.

Rico denkt nicht weniger nach als andere Kinder. Er denkt nur etwas länger nach. Weil er „tiefbegabt“ ist, wie er es nennt, besucht er eine Förderschule. Dann trifft er Oskar. Auch der ist ein Außenseiter. Denn er ist hochbegabt. Es entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden. Gemeinsam bringen sie sogar den gefürchteten Kidnapper Mister 2000 zur Strecke. Und nebenbei erreichen sie, dass die sehr eigenwilligen Bewohner eines Berliner Mietshauses zu einer eingeschworenen Solidargemeinschaft werden. Andreas Steinhöfel erzählt die Geschichte in seinem Bestseller „Rico, Oskar und die Tieferschatten“. Das Kreschtheater eröffnet damit seine Spielzeit: Am Sonntag, 20. September, ist Premiere in der Fabrik Heeder.