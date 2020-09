Konzerte in Krefeld : Flöte und Harfe spielen zum Tag der deutschen Einheit

Krefeld Vor 300 Zuschauern können die Niederrheinischen Sinfoniker am 3. Oktober im Seidenweberhaus auftreten. Das Programm bietet Perlen von Mozart und Schumann

Musikalisch hat das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, Erlesenes zu bieten wie das nur selten aufgeführte Konzert für Flöte und Harfe in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart schrieb es an einem markanten Punkt in seinem Leben: 1778 war er mit seiner Mutter in Paris. Doch statt gefeierter Auftritte erlebt er nur Zurückweisung. Dann stirbt auch noch seine Mutter. An diesem Tiefpunkt erhält er den Auftrag, ein Konzert für Flöte und Harfe zu komponieren. Der Auftraggeber, so ist überliefert, habe es mit dem bezahlen nicht so genau genommen. Aber die feingliedrige Musik ist meisterlich. Es spielen Darío Portillo Gavarre (Flöte) und Stella Farina (Harfe).