Literarischer Sommer in Krefeld : Schicksal der verleugneten Kinder berührt das Publikum

Krefeld Die Niederländerin Hagar Peeters war mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Roman „Malva“ zu Gast beim Literarischen Sommer in der Fabrik Heeder. Die Geschichte von Pablo Nerudas verstoßener Tochter ist das Thema der Autorin.

„Das ist mein Thema“, sagt Peeters, „ich habe es in Prosa übersetzt.“ Das Grab Malvas wurde erst in den 1980er Jahren entdeckt. Peeters fuhr daraufhin nach Chile, recherchierte in Tagebüchern, Briefen, Biografien und konnte nur zwei Briefstellen erwähnen, in denen das Mädchen überhaupt vorkommt. Um Malva ein Leben zu geben, verwandelt die Autorin sie in eine Ich-Erzählerin mit allwissenden Kenntnissen, die sich an ein „Du“ wendet, an die Autorin.