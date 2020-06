Neue Spielzeit im Kinder- und Jugendtheater Krefeld : Kreschtheater stellt aktuelles Programm vor

Krefeld Das Kreschtheater stellt sein neues Programm vor. Diesmal lautet das Motto für die nächste Spielzeit „Einfach mal anders“. Es gibt viele Premieren.

All das hat sich das Kresch in diesen außergewöhnlichen Zeiten auf die Fahnen geschrieben. „Das Motto zieht sich wie ein roter Faden durch all unsere Stücke“, sagt Wabra. Bei den vorgestellten sieben Neuproduktionen gibt es viele Premieren. So zum Beispiel das Stück „Ellington“, das am Sonntag, 28. Juni, in der Regie von Helmut Wenderoth im Innenhof von Fabrik Heeder seine Premiere feiert. „In der Geschichte wird uns vielleicht bewusst, dass Tiere, die sonst im Kochtopf landen liebenswerte Lebewesen sind“, sagt Wenderoth. In dem Stück geht es um die Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedliche Zweibeinern. Eine Klavierlehrerin rettet eine Ente vor dem Kochtopf. Anschließend adoptiert sie das Federvieh, weil es sie auf den ersten Blick an Duke Ellington, den berühmten Jazzmusiker erinnert. Mit der Zeit entwickelt sich aus der Freundschaft eine Liebschaft. Und das kann nicht gutgehen. „Einer der beiden muss loslassen. Und darum geht es: Die große Kunst des ‚Loslassen Könnens’ und wir müssen manchmal einfach loslassen“, erklärt Wenderoth.