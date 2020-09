Schultheater Krefeld : Aus einem Theaterstück wird ein Hörspiel

Krefeld Die Theater-AG konnte ihr Stück nicht auf der Bühne zeigen, weil Corona dazwischen kam. Kurzerhand schrieben die Schüler es um zu einem Hörspiel

Die Vorfreude auf die Aufführung des Stücks war groß. Natalia, Q1, sagte damals: „Ich kann es kaum erwarten, endlich zu zeigen, woran wir so lange gearbeitet haben!“ Die Proben des Stücks waren Mitte März in vollem Gange, denn im Sommer sollte das Stück aufgeführt werden. „Wir nahmen gerade die letzten Feinschliffe vor und fertigten Requisiten an. Und dann kam Corona“, erinnert sich Theresa. Die Schüler waren schockiert. „Ich hatte mich so darauf gefreut, das Stück meinen Mitschülern und Eltern vorzustellen. Jetzt ist klar, dass das unmöglich sein wird. Ich bin so enttäuscht“, sagte Sophie, Q1. Doch die Schüler geben nicht auf.